意舍酒店搶中秋節送禮商機，顛覆傳統以西洋老歌「Fly me to the moon」為發想，推出「amba手工曲奇中秋禮盒」，禮盒共有六款餅乾，除了經典的「巧克力豆」之外，還有淡淡花香果香的「伯爵玫瑰無花果」、奶香濃郁的「燕麥蔓越莓牛奶糖」、鹹甜香兼具的「海鹽焦糖鹹蛋黃」、融化人心的「巧克力棉花糖」以及香氣豐富的「伍仁堅果」，標榜如美式軟餅乾外酥內軟的口感，且每一款餡料層次豐富，每盒售價880元，8月10日前預訂，享早鳥優惠價9折，早鳥預購滿5盒再送意舍酒店住宿抵用金4,000元，訂購24盒以上（含），享全台免運免優惠！

舍廚藝團隊堅持純手工打造中秋曲奇餅乾，打造六款絕無僅有的獨家口味。「海鹽焦糖鹹蛋黃」選用紅土蛋黃搭配法國鹽之花調和，再加入焦糖產生鹹甜口感，十分獨特美味；「伯爵玫瑰無花果」將茶葉細磨成粉，加入新鮮玫瑰花水及無花果，果香、花香、茶香同時迸發；飽足感十足的「燕麥蔓越莓牛奶糖」吃得到滿滿的蔓越莓果乾，與爆漿牛奶糖完美融合。

以傳統漢餅伍仁餅為發想的「伍仁堅果」，廚師低溫烘焙多款堅果：松子、帶皮杏仁、芝麻、南瓜籽仁、橘皮蜜餞等入餡，堅果香和果皮香一入口就齒頰留香。「巧克力棉花糖」內放進會牽絲的烤棉花糖，搭配濃厚的比利時苦甜巧克力，口感如同布朗尼般綿密扎實，直擊螞蟻人的心。「經典巧克力豆」嚴選法國水滴巧克力，脆甜鬆軟的口感絕對是餅乾中的代表作！六款餅乾不論是趁新鮮開封品嘗，或是稍微加熱後搭配咖啡、茶，都十分對味。

意舍酒店表示，早鳥預購滿5盒再送意舍酒店住宿抵用金4,000元，滿10盒送住宿抵用金8,000元，以此類推。訂購24盒以上（含），享全台免運免優惠，外島需另計費。12盒以下一箱運費為280元，離島運費380元，限運送至單一地址。