意舍酒店搶中秋節送禮商機,顛覆傳統以西洋老歌「Fly me to the moon」為發想,推出「amba手工曲奇中秋禮盒」,禮盒共有六款餅乾,除了經典的「巧克力豆」之外,還有淡淡花香果香的「伯爵玫瑰無花果」、奶香濃郁的「燕麥蔓越莓牛奶糖」、鹹甜香兼具的「海鹽焦糖鹹蛋黃」、融化人心的「巧克力棉花糖」以及香氣豐富的「伍仁堅果」,標榜如美式軟餅乾外酥內軟的口感,且每一款餡料層次豐富,每盒售價880元,8月10日前預訂,享早鳥優惠價9折,早鳥預購滿5盒再送意舍酒店住宿抵用金4,000元,訂購24盒以上(含),享全台免運免優惠!

舍廚藝團隊堅持純手工打造中秋曲奇餅乾,打造六款絕無僅有的獨家口味。「海鹽焦糖鹹蛋黃」選用紅土蛋黃搭配法國鹽之花調和,再加入焦糖產生鹹甜口感,十分獨特美味;「伯爵玫瑰無花果」將茶葉細磨成粉,加入新鮮玫瑰花水及無花果,果香、花香、茶香同時迸發;飽足感十足的「燕麥蔓越莓牛奶糖」吃得到滿滿的蔓越莓果乾,與爆漿牛奶糖完美融合。

以傳統漢餅伍仁餅為發想的「伍仁堅果」,廚師低溫烘焙多款堅果:松子、帶皮杏仁、芝麻、南瓜籽仁、橘皮蜜餞等入餡,堅果香和果皮香一入口就齒頰留香。「巧克力棉花糖」內放進會牽絲的烤棉花糖,搭配濃厚的比利時苦甜巧克力,口感如同布朗尼般綿密扎實,直擊螞蟻人的心。「經典巧克力豆」嚴選法國水滴巧克力,脆甜鬆軟的口感絕對是餅乾中的代表作!六款餅乾不論是趁新鮮開封品嘗,或是稍微加熱後搭配咖啡、茶,都十分對味。

意舍酒店表示,早鳥預購滿5盒再送意舍酒店住宿抵用金4,000元,滿10盒送住宿抵用金8,000元,以此類推。訂購24盒以上(含),享全台免運免優惠,外島需另計費。12盒以下一箱運費為280元,離島運費380元,限運送至單一地址。