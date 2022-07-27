知名性感辣模辛尤里擁有天使臉孔與H級豐滿身材，加上嗆辣又大膽的行事作風，讓她受到大批網友矚目，私底下也會不定時的在社群媒體上放送大尺度辣照，使IG的追蹤人數直線上升，吸引超過13萬人追蹤。近日搬到台中定居的她，卻因為「某件事」很不開心，忍不住發文抱怨。

近期由新加坡搬到台中定居的辛尤里，昨（26）日在臉書粉絲團上PO出當天的自拍影片並發文表示「最讓我不開心的是，我走在台中沒人搭訕」，而影片中只見她一如往常一樣清涼，穿著一件藍色深V洋裝，加上由上往下拍的角度，使豐滿的半球曲線若影若現，相當性感。網友看到後也紛紛留言「快公佈時間點就有人去搭訕了」、「因為遇不到」、「那是因為我不在台中，所以搭訕不到」、「太美了～～擔心搭訕會被蓋布袋」、「因為台中，很多慶記會怕」、「沒有提前做預告，不然整條街都是搶著搭訕的人是會造成了交通大打結」、「地址給我立馬去搭訕」在網路上掀起熱烈討論。

不過這些似乎沒有真的影響辛尤里，今日稍早她又再度PO出襯衫滑落、裡面沒穿的辣照，表示「不是你不夠好，只是我沒fu」電得網友臉紅心跳，接著還加碼PO出熱舞影片。影片裡戴著眼鏡的她，身上穿著制服、手中抱著書，看起來相當有學生氣息，沒想到下一秒她將手中的書丟掉後，才發現她將襯衫的扣子全打開，跟著音樂扭動身體，兇猛的上圍曲線因此一覽無遺，再度網友大噴鼻血，直呼「學長脫下外套霸氣的蓋上」、「我要幫你手檢查下體溫先再講」、「這節是上人體構造課嗎？有妳這同學上課會精神百倍不打瞌睡」、「真的很厲害欸！在跳舞衣服都不跑掉」。