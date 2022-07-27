在上半年經濟數據公佈後，近日大陸國家發改委、國家統計局、財政部、人民銀行、商務部、海關總署、工信部、銀保監會、農業農村部、外管局等10個主要財經部委陸續召開上半年資料解讀發佈會，並研判下半年經濟形勢。據《21世紀經濟報導》整理各部委內容後，「回升」成為研判下半年經濟走勢的關鍵詞，多個部委預判回升的主要經濟指標包括固定資產投資、消費、工業增加值、財政收入等。

另根據整理之後，大陸各財經部委認為下半年需要關注的問題方面，在國際方面主要是美聯準會升息與輸入性通膨的影響；大陸國內則需要關注疫情影響下青年就業壓力、市場主體困難增多、區縣三保壓力增加與不良資產反彈等問題。

大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉引用機構與學者測算指出，現階段大陸經濟潛在增長率大概在5％到6％之間，但也指出國際環境複雜嚴峻，加上世紀疫情，全球化發展遭遇逆流，讓大陸國內經濟結構調整轉型處於關鍵時期，使得經濟成長達到潛在水準的難度再加大。