苗栗縣警局查辦坤輿掩埋場抗爭衝突案，至27日止已逮捕、拘提、傳喚38人到案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局查辦坤輿衝突事件，根據現場蒐證影像共鎖定74人。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭衝突事件，在內政部長徐國勇的極度關切，以及警政署長黃明昭要求嚴辦下，檢警專案小組至27日為止共現行逮捕2人，拘提15人，傳喚21人到案，共38人到案，涉案人數仍持續清查增加中。

苗栗縣警局長陳武康表示，針對坤輿公司與自救會人員發生暴力衝突事件，警方秉持「行政中立」、「依法行政」及「制裁暴力」立場，並以保護鄉親安全為首要。當21日凌晨衝突發生後，內政部長徐國勇立即指示苗栗縣警局務必全力保護民眾安全，對施暴者依法嚴辦。警政署長黃明昭也在執勤前指示苗栗縣警局，應做好勤務部署及相關安全維護作為，並於21上午趕往現場慰問立委及民眾，指示縣警局對違法施暴分子、保全公司及坤輿公司依法嚴懲。

縣警局指出，衝突發生時因自救會鄉親與坤輿公司保全及工作人員眾多，警方當場逮捕施暴的2名坤輿公司保全人員，其餘涉有暴力行為者，因現場混亂無法立即辨識，且為維護自救會鄉親的安全，警力迅速以人牆區隔避免鄉親再次受到傷害，以及採取蒐證後從嚴究辦。

縣警局在21日衝突後，立即指由縣刑大及竹南警分局成立專案小組積極查辦，並報請苗栗地檢署檢察官楊景璛指揮，並在22日核發對象拘票及傳喚通知書，鎖定首惡分子15人、外圍分子59人，從24日拂曉開始拘提傳喚相關嫌犯，至27日止共有36人被拘提傳喚到案，加上21日當天現行逮捕2嫌，已有38人到案。另外坤輿公司現場幹部及王姓負責人則被通知到案說明，警詢後全都依組織犯罪、恐嚇、妨害公務及妨害自由等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

另外，在衝突當日現場逮捕2名違法保全人員，警方清查出保全公司涉及違法僱用臨時保全人員35名，涉及違反保全業法相關規定，警方已傳喚保全公司負責人到案說明，並持續清查違法臨時保全人員，依法最高可裁罰新台幣50萬元。