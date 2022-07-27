花蓮佐倉步道是郊區的森林廊道，全長3.95公里一趟來回約4小時，暑假登山健行遊客更多。（王志偉攝）

花蓮佐倉步道是郊區的森林廊道，全長3.95公里一趟來回約4小時，暑假登山健行遊客更多。花蓮林區管理處接獲民眾反映，有不知情民眾餵食台灣獼猴，不僅造成環境汙染、動物喪失野外覓食能，還可能因過度接出現人猴衝突。此外，也可能因接觸台灣獼猴，提高感染疱疹B病毒及猴痘機率，不可不慎。

佐倉步道，早年是台泥在佐倉礦區，後因採礦不足而放棄開採，將礦區歸還給林務局，讓砂婆礑山恢復原來面貌。林務局於2000年規畫現行的步道，盡量減少對自然的破壞，沿線動植物資源豐富，高495公尺，終點可遠眺花蓮市景及太平洋，風景優美，深受遊客喜愛，月遊客量達2至3千人。

因步道天然環境佳，平日常可見到猴群出沒，不過猴子與登山客並不會互相干擾，但暑假來臨，遊客增多，卻發現部分不知情登山遊客，在步道館周遭餵食台灣獼猴。

因「猴痘」最早是在研究猴子群體中發現，經世界衛生組織定義後，發現猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，與天花同屬正痘病毒屬，也是一種人畜共通疾病。林管處緊急呼籲勿餵食野生動物，慣性後可能喪失猴子野外覓食能力及影響健康，還可能因過度與人接觸而產生人猴衝突。

佐倉步道旁另有一短程撒固兒步道，因位處花蓮郊區，平日吸引眾多民眾親近山林，暑假期間人潮更是絡繹不絕，林管處歡迎大家前來遠眺、賞瀑及感受森林之美，但也請愛護自然環境，尊重當地自然生態資源循環，更勿餵食野生動物。