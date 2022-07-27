45歲藝人海芬（海裕芬）在主持、戲劇皆有亮眼表現，因為演出《花甲男孩轉大人》，讓她被網友封為「國民姑姑」，常在社群網路分享日常的她，稍早突然宣布懷孕的好消息，更透露寶寶處於健康穩定的狀態，立刻吸引圈內好友及網友獻上祝福。

海芬（海裕芬）稍早突然上傳手拿超音波的照片，直接表明：「我是老蚌，名符其實吧」，透露自己懷有身孕，準備升格當媽的喜訊，她表示一直以來總羨慕別人的幸福溫馨，如今總算等到擁抱專屬自己的親情，不過這段期間工作量依舊未減，拍戲、寫書、廣播、主持、上節目都沒減少，但因為衣服越來越緊，反倒對造型組相當不好意思，不過礙於擔憂影響拍攝進度，一直忍到殺青才公布此喜訊。

海芬（海裕芬）透露目前肚中寶寶處於穏定成長的狀態。(海芬的大明星小跟班臉書)

海芬（海裕芬）透露目前肚中的寶寶，處於穏定成長的狀態，之後就要隨時更新一暝大一吋的尺寸表，接著表示自己雖不是大明星 ，但有了一輩子的「小跟班」，也相當期待展開屬於自己的「老蚌奇育記」，更不忘搞笑表示：「如果以後有人再笑我會孤老終身，不要怪我就要用母乳噴射反擊喔」，對於《中國時報》記者致電詢問懷孕一事，海芬開心回覆：「能拜的廟、能許的願、跟上帝也禱告了幾萬次！終於有Baby選我的肉體投胎了,我加入了今年的小虎隊媽媽行列。」仍未透露孩子的爸是誰。