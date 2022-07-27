「真人蛇姬」林采緹以性感身材與漂亮臉孔走紅，兩年前與前夫離婚後，單人生活也過得十分精彩，個性開朗大方的她，喜歡在社群平台上跟紛絲分享日常，日前她PO出2張逛美式賣場的照片，惹火身材加上大膽服裝，讓網友紛紛暴動直喊：「也想去逛好市多了！」

林采緹在臉書分享逛美式賣場的照片，並寫道「可以跟我分享你們好市多必買清單嗎？」照片中的她紮高馬尾，為了防疫戴白色口罩，耳朵戴著可愛的愛心耳飾，上身穿著白色緊身羅紋上衣，或許是材質很薄的緣故，還微微透出黑色內衣，F罩杯曲線畢露無遺，也因為上衣短版，而露出一截小蠻腰，下身則是搭配黑白格紋的荷葉邊短裙，增添了一絲青春的學生氣息。

林采緹在Costco詢問必買清單，並貼出美照。(圖/林采緹 臉書)

林采緹推著購物車，一雙電眼直盯著鏡頭，也電暈了廣大網友與粉絲，紛紛回應道，網友激動留言：「哇買東西都那麼正欸」、「讓背景都失焦了」、「眼睛不受控地往中間看」、「女神逛好市多，旁邊粉絲一定一瞬間就認出來了」、「格子裙，我受不了了...」！

林采緹常常在臉書分享美照。(圖/林采緹 臉書)

此則貼文累積1.1萬人按讚，目前還在增加中，事實上林采緹常常成為眾人關注的焦點，前陣子她因為慶祝32歲生日跟好友在酒吧續攤，沒想到幾杯黃湯下肚，臉部和眼角都明顯水腫變形，她傻眼在IG寫道：「第一次喝一杯酒臉就過敏腫成這樣，代表這家的酒真的……我只能說，是間非常有名的酒吧，有人吃到不新鮮的海鮮會過敏，我是喝到爛酒會過敏。」讓粉絲看得擔心不已，紛紛安慰她。

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