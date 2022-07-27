儘管蘋果iPhone新機出貨符合預期，受三大產品線同步衰退影響，穩懋(3105)預估，第3季合併營收預計將較第2季下滑mid-twenties百分比；第3季毛利率預計約落在low-twenties的水準，季減幅度高於法人預期，多家外資調降穩懋投資評等及目標價，穩懋盤中股價跌停。

從第1季就開始庫存調整的大陸智慧型手機市場依舊未見起色，通膨居高不下，全球加快腳步升息、俄烏戰爭未止，大環境持續惡化，讓智慧型手機高庫存去化緩慢，連帶傳統旺季也跟著落空。

在整體手機需求透明度偏低情況下，以及Infra與WiFi也不好下，穩懋預估，第3季合併營收預計將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比，第3季毛利率預計約落在low-twenties(21%到23%)的水準，季減幅度高於原已保守看待的市場預估。

穩懋法說會後，多家外資最新報告中同步調降穩懋評等及目標價，其中歐系外資下修2022年到2024年每股盈餘預估13%到40%，反應需求疲軟及庫存調整需要更長的時間，將評等由原先的「優於大盤表現」調降至「中立」，目標價由230元降至152元；日系外資將穩懋評等由原先的「買進」調降至中立的「持有」，目標價由285元一口氣下修至160元。

另一家日系外資將2022年到2023年每股盈餘削減63%/51%，以反映惡化的Android智慧型手機需求，重申「中立」評等，目標價由280元下修至180元；另外3家美系外資分別為重申「加碼」、「中立」及「減碼」評等，其中一家目標價由271元下修至222元，一家目標價由278元下修至240元，1家目標價由170元下修至140元。