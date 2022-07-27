蘋果iPhone新機即將上膛，進入拉貨高峰的光學股后玉晶光（3406）喜迎春，率先在27日上檔的填息秀中表態，只花了不到5分鐘的時間就全數填息。

台股昨日再度出現逾百點的跌點，市場擔心台股反彈行情暫告一段落，也為預訂在27日除息的玉晶光填息行情增添變數，所幸有蘋果新機進入拉貨旺季的題材撐腰，多方奮力搶進，讓玉晶光的股價以403.5元的小高盤開出，小漲5元，以其去年度派發的股息7.9943元換算，等於一開盤就順利填息62.54％，隨後在9點4分攻占407元，等於只花了4分多鐘的時間就宣告全數填息。

玉晶光不光是6月營收順利重返雙成長軌道，就連展望7月表現，公司也樂觀以對，表示「自7月開始即進入傳統旺季，營運狀況將會有顯著的改善。」

玉晶光6月營收重返10億元大關，以11.52億元較5月的8.08億元出現大躍進，月增率達42.53％，也較去年同期的11.35億元微增1.49％，順利終結連2月的月增率走跌窘境。

受到封城影響，加上進入新舊機種交接的尷尬期，玉晶光第二季營收28.74億元，表現不若首季的33.81億元，呈季減14.99％，惟在擴產效應啟動下，相較於去年同期的25.39億元，仍呈年增13.23％，且為歷年同期的新高。

另今年上半年累計營收62.55億元，亦較去年同期51.03億元，增加22.59％，亦為歷年同期新高。

揮別封城陰霾，玉晶光慨言，「營運已慢慢恢復正常」、「自7月開始即進入傳統旺季，營運狀況將會有顯著的改善」。