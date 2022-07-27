陳時中喊內湖交通「換人救」 黃珊珊嗆：看半天也沒提解方

台北市長柯文哲過去提出「交通CPR」政策，但至今沒有改善，還脫口而出「內湖交通沒救」，民進黨台北市長參選人陳時中昨直戳痛處，稱「如果前一棒覺得內湖交通沒救，就換人來救」。台北市副市長黃珊珊27日受訪反酸，看半天也沒看到陳時中有提出具體解方。

黃珊珊上午出席北市電動車快充充電站試辦計畫啟用儀式，對於陳時中喊出接棒救內湖交通一事，她酸說，陳時中對內湖交通有意見，但看半天好像也沒有提出解方，並重申內湖交通壅塞主因是都市計畫問題，當年她在當議員時也知道這問題。

黃珊珊強調，內湖區原先設計是做工業區，本來只能容納6萬人，但後來改成企業總部、辦公室，每日湧入人數近15萬人，但在道路面積、停車空間沒有增加，加上不斷有新大樓興建落成、新住戶，一定會造成當地交通壅塞。

黃表示，過去北市府用不強制的方式改善內湖交通，包括智慧號誌、幹線公車，期用科技手段、大眾運輸連接的方式，在管制不嚴格的前提下讓大家都方便，再來是環境改善，包括港墘路、成功橋拓寬等等。

話鋒一轉，黃嗆說，中央和歷屆民進黨市長候選人長年在談松山機場要不要遷建，那這次換陳時中，「請他說換他做要用什麼方式，如果要詢問其他意見的話，等他詢問完再來選市長。」