就讀花蓮化仁國中的黃安自小父母離異，身為長子的他承擔起照顧4名年幼弟妹的責任，讓母親安心在外工作，儘管左眼視力及左耳聽力因意外受損，他卻不因此自卑，以田徑天份突破逆境，並因樂觀進取、奮發向上的精神，在今年獲總統教育獎殊榮。

黃安家中包含他有5名小孩，由於雙親離異，一家的經濟重擔由母親扛起，身為長子的他，在台灣世界展望會助學金協助下安心就學，並承擔照顧年幼弟妹的責任，一手包辦整理家裡、煮晚餐等家事，儘管外界看來辛苦，但他卻從不喊累，認為這就是生活。

由於黃安小時候因意外造成左眼視力及左耳聽力受損，且身材矮小從未考慮過要練田徑，卻在他國二那年，因緣際會被田徑教練曾志堅發現其田徑天份，自此便開啟了他的田徑之路。

黃安剛開始練田徑的成績沒有很好，受損的左眼時常因陽光太過刺眼，讓他看不太到標示牌，不過他還是持續練習，白天上課，下午練習2節課，下課再繼續練2小時，假日也抽空練習慢跑、伸展、活動操、漸速跑等動作後，成績漸漸起步，並於去年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會中國中男生組800公尺及1500公尺，分別跑出2分10秒及4分30秒的成績，不僅雙料金牌，更刷新大會紀錄。

黃安因無畏家庭困境及身體侷限力爭上游，在田徑的表現中不斷挑戰自我，出類拔萃，甚至在逆境中，展現堅強的意志與毅力，榮獲今年總統教育獎殊榮。

黃安除感謝曾志堅當初沒有嫌棄他，還帶領他進入田徑的世界，並在孤獨的訓練路上，不斷給予陪伴與支持，及台灣世界展望會的協助，更感激母親的鼓勵，他說，當跑不出好成績時，母親從未要自己放棄，只說家裡的事她會想辦法，請他放心練習不要擔心。

黃安認為也許自己的家庭和別人不一樣，但如果有比別人更強大的能力，即便剛開始不特別突出，也不要輕易否定自己，和自己比較就好，堅持下去，能力會訓練的越來越好，很有可能將來有一天，能靠自己的力量改變家裡的環境，因此他也將期待自己未來能成為國手，代表台灣出賽，替家鄉爭光。