為協助企業達成永續發展目標，邁向淨零碳排及永續轉型，並擴大我國永續發展債券商品範疇，櫃買中心修正「永續發展債券作業要點」，建立可持續發展連結債券(Sustainability-Linked BondSLB)櫃檯買賣制度，並自今年7月8日起公告實施，首批有遠東新、奇美等公司踴躍申請，最快9月掛牌。

櫃買中心表示，本次建立之SLB櫃檯買賣制度與過往綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券不同，資金用途不受限於環境或社會效益投資計畫，而是透過訂定可持續發展關鍵績效指標(KPI)和可持續發展績效目標(SPT)，以及連結至債券本息支付條件等機制，來確保發行人將永續發展納入其經營決策及商業模式中。

SLB櫃檯買賣制度是參採國際資本市場協會(ICMA)之可持續發展連結債券原則(SLBP)，符合國際標準，並建構在現有永續發展債券作業要點之良好基礎上，櫃買中心持續建置更完善多元的永續發展債券制度，以協助更多發行人從永續金融市場募集資金，亦提供投資人更多樣化的責任投資選擇。