前新竹市長林智堅台大碩士論文涉抄襲，意外讓指導教授、國安局長陳明通喜歡分享研究資料、一魚多吃的指導研究生陋習曝光。前政大經濟系主任林祖嘉今表示，拿A的資料給B或拿B的資料給A都無所謂，但至少文字不能有一段話相同。

林祖嘉說，指導教授有責任掌握學生研究進度，仔細審查論文，猜測林智堅寫論文時，搞不好因老師（陳明通）沒講，根本不知道自己涉抄襲，現在爭議爆發就出來道歉就好；今天不承認，還整個民進黨一起下來支持，最後就是跟著拉下去。

林祖嘉也質疑，陳明通指導的173篇碩博士生學位論文中，只有5篇公開，其他都鎖住，其中不乏是政治人物學生所寫的，但不太合常理，教育部怎麼會允許？到底在怕什麼？說學生想鎖起來的理由當教授不懂？很奇怪，會讓人產生疑慮。

林祖嘉說，若是工科學生，學位論文涉及研究、發明，之後要申請專利，將論文鎖住不開放還無可厚非，但社會科學很少有專利的東西，判定論文學術貢獻指標就是看瀏覽數或引用數，所以寫完希望愈多人看到愈好。

林祖嘉指出，其時要查這些鎖起來的學位論文還是很容易，回發表系所去看就好，對於陳明通指導學位論文爭議，台大應該會尊重老師，不會去翻陳的東西，但其他陳指導的政治人物學生，將來要選大位，論文一定會被檢視。