新竹市立棒球場品質令各界詬病，還衍生出相關的工程驗收與使用等法令問題，對此，市府政風處表示，目前全案已進入司法調查階段，政風處會依法全力協助新竹地檢署檢察官調查，包括調閱相關契約、卷宗甚至人員的約談。

新竹棒球場品質不良，不僅開幕2天就閉門進入修膳期，重啟之日遙遙無期，而因趕工導致場地劣質，球員與球迷還有因此受傷的情形，富邦悍將外野手林哲瑄更因撲接飛球因肩傷可能整季報銷，全國各級民代、球迷、民眾都要求檢、監全力調查是否涉及未驗收即開賽及包括預算、發包、使用執照以及廠商資格等任何可能的違法情事。

國民黨新竹市長參選人林耕仁就炮轟市府，指棒球場「未驗就開打」，檢察官分案調查，確實有其必要，不單是檢方應該調查，監察院也應該要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視，勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。

對於球場未驗就開打，林耕仁嚴正質問「到底誰下令，在還沒有完成驗收就要開幕，這個人要出來付行政責任！」不是只聽到落跑去桃園的前市長單單1句「一肩扛起」，或者在新竹參選的前副市長喊會承擔就能了事，誰是影武者，市府請講清楚。

市府政風處則指出，此案新竹地檢署已表示分案調查，全案已進入司法程序，政風處將會全力配合協助檢方偵查，包括各項契約與相關卷宗的調閱。