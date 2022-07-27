佛教淨宗導師、台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師昨(26日)傳出圓寂，享耆壽96歲，過去淨空法師曾錄不少節目傳教，其語錄被年輕一代截圖成為哏圖，消息一出引來不少網友發文哀悼。而港媒報導，淨空法師的影響力不僅於此，國際巨星周潤發因膝下無子，和太太說好身後將捐出約56億台幣身家的決定，似乎也跟和淨空法師的一次會面有關。

67歲周潤發（發哥）與老婆陳薈蓮結婚30年膝下無子，早年兩人本來傳出有喜有望迎來掌上千金，未料懷胎7個多月時，寶寶因臍帶繞頸導致窒息夭折，又因夫妻倆無繼承人，2017年港媒報導，陳薈蓮承認等夫妻倆過世後，家產會「百分之百捐出」，陳薈蓮當時表示：「因為平時已經好好照顧家人了，成立慈善基金的目的就是要幫助真的有需要的人」，願將小愛轉為大愛。

淨空法師2000年時曾訪港上節目《名人本色》。（圖／翻攝自 Youtube）

隔年，消息引來韓國媒體關注，當時MBC節目《真實故事探索隊》便親自到香港訪問周潤發，節目中工作人員以一塊寫著「捐8100億韓元的事是真的嗎？」的橫幅發問，周潤發證實，並笑著說錢本來就不是一個人可以永遠擁有的，「現在放在銀行，死了也不能帶走」，間接承認此事。

節目中周潤發更分享了簡樸的生活觀，直說簡單就是幸福，笑說：「每天能吃三餐，有張能睡覺的床，不是很過份吧？」，引來許多韓國網友大讚周潤發果然是巨星中的巨星。而《香港01》報導，讓周潤發有意願做此善舉的推手曝光，竟是最近圓寂的淨空法師，報導指出，淨空法師2000年曾訪港，並上何守信的節目《名人本色》，傳聞周潤發也藉機拜見了淨空法師，之後便決定離開人世後捐出所有身家，回饋社會，應該是受到淨空法師推崇「拿得起、放得下、不執著」等理念影響。