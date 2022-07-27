投入桃園市長選舉的新竹前市長林智堅深陷「論文門」、「球場門」風暴，傳出台大國發所論文門關鍵人物余正煌今將赴台大社科院召開的學術倫理審定委員會，為自己的論文辯護。民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今受訪時表示，相信余正煌會把事情完整地說出來，還原事件真相，但她也批評，台灣的學術中立已經受到政治影響，審查教授根本不相信台灣的司法公正。

高虹安今接受【千秋萬事】節目訪問表示，論文門進到學術倫理委員會審議，誰都躲不掉，當事人勢必要去說明自己的論文，但她表示，林智堅若覺得自己被抄襲、論文有他的原創性，可以跟當初李眉蓁抄襲時被抄襲的作者一樣，第一時間就提告，余正煌就必須出面說明，根本不用去對國民黨台北市議員王鴻薇提告。

高虹安認為，余正煌去說明的時候，應該會把事情一五一十的說出來，還原事件的真相。高虹安說，現在論文抄襲已經不是在講資料或大綱的時序，而是在雙方的文字為何相似度如此之高；台大應會嚴加「偵辦」，畢竟這件事情已經影響到台大的校譽，也是台大校友不想看到的狀況。

高虹安也批評，在民主的國家，學術倫理就是應該要行政中立，不應該有來自政黨的壓力，但很明顯，此案因為執政黨的重要官員表態，讓審查委員有極大壓力，已經影響到學術倫理的中立性。

高虹安表示，她在評論事件的時候，不論看法如何，最後都會說「尊重委員會審定結果」，但蔡英文總統在事件爆發第一時間，就在林智堅的臉書下留言辛苦了等言論，在他們的態度定調之後，其實也讓審查的教授「壓力山大」；如果審查時還要擔心會不會被查水表、科技部的預算拿不拿的到，那代表他們根本不相信台灣的司法公正。