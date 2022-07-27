台中市警察局宣布即日起自辦「肅槍專案行動」，積極查緝非法槍械。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市發生2起槍擊案釀1死1傷，宣示維護治安決心，台中市警察局宣布即日起自辦「肅槍專案行動」，除積極查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨（路）檢相關勤務，動員所屬15個分局警力，打擊不法及黑槍、遏止各類犯罪發生。

台中市警察局表示，2起槍擊案，初步調查為感情因素及股東糾紛所引發，非黑道幫派尋仇案件，其中大里區中興路二段一處洗車場槍擊案，警方已將31歲邱嫌逮捕到案，潭子區發生滷味攤老闆遭行刑式槍擊爆頭命案，警方尚在追緝林姓槍手，台中市警察局長蔡蒼柏昨深夜親自帶隊督導，警方針對八大行業臨檢作為。

台中市警察局說，2起槍擊案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝犯嫌中。近年台中市發生之暴力或槍擊案件，均全數在最短時間內偵破，局長蔡蒼柏表示，這2起槍擊案件，台中市警局有決心與能力，在最短時間將緝獲凶嫌，保障市民的安全。

台中市警察局指出，自昨晚深夜起，台中市15個分局加上刑大、保大、特勤中隊、交大、少年、婦幼隊共動員760名警力，另警犬隊支援，警方荷槍實彈，鎖定轄區八大營業場所臨檢，並針對聯外道路進行封閉式路檢，實施高強度檢肅非法槍械。

截至26日凌晨，台中市警察局刑大統計，動用警力760名警力，同時執行臨檢及路檢，計查獲16名通緝犯，2名竊盜案，14名公共危險罪，1名虞犯少年，1名逃逸外勞，毒品案2件2人。