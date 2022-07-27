DIGITIMES Research分析師蕭聖倫研究指出，華東封控影響筆電供應鏈產出較預期嚴重，加上品牌因通膨、俄烏戰爭及封控開始打擊全球巿場需求而調降代工訂單，2022年第二季未計可拆卸式機種的全球筆電出貨不如先前預期，季減16％、年減24％。

展望下半年，雖有需求反轉及品牌庫存大增等壓力，但蕭聖倫認為，封控造成前季低基期及傳統旺季效應，仍將刺激品牌積極出貨以達成全年目標，預期第三、四季筆電出貨將分別季增12％與3％，但仍較去年同期衰退達雙位數，筆電出貨進入顯著修正期。

而全球前六大品牌中，DIGITIMES Research預期第三季除了華碩(2357)外，出貨皆將較第二季成長。而主要台灣代工廠商中，廣達(2382)因封控結束訂單回補及蘋果新品訂單挹注，將使其第三季出貨占比顯著回升。

DIGITIMES Research認為，龍頭聯想第三季出貨雖將成長，但因主攻的歐亞巿場通路庫存較高，拉貨力道將不如往年。第二名的惠普（HP）第二季受封控影響較大，加上部分IC短缺程度大於對手造成基期較低，第三季預期相關供給問題可解決，出貨可望季增達雙位數。

第三名的戴爾（Dell）第二季受封控影響最小、基期高於對手，加上商務巿場出現需求反轉，第三季出貨估僅季增個位數。第四名的蘋果（Apple）第二季受封控影響最嚴重，加上大改版的MacBook Air與搭載新M2處理器的新品上巿，將帶動第三季出貨季增逾4成。

而第五名的華碩因歐洲及新興巿場通路庫存較高，DIGITIMES Research預期將成為第三季唯一出貨出現季減者。第六名的宏碁(2353)由於第二季Chromebook表現不佳造成基期較低，預期第三季出貨可望小幅季增。