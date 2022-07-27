韓國民眾生活的擔子是愈來愈重，對將來景氣表現似乎也不再期望。當地央行27日表示，CPI(消費者通膨)可能飆到最少是20年新高，同時，消費信心也將跌到近兩年新低。

根據韓國央行最新調查，當地人預估在未來12個月期間，通貨膨脹還會上升到4.7%，高於上次調查的3.9%。同時，有機會創下2002年2月以來最高紀錄。

另外，韓國民眾對未來經濟發展以及消費信心，也從6月指數96.4大跌至7月的86。無論是指數位置或是跌勢，雙雙都創下2020年以降之最。學者專家認為，韓國政府要同時解決景氣趨緩以及通膨大漲這兩塊燙手山芋，將面臨難以抉擇處境。

Kyobo證券指出，從這些調查數據來看，韓國經濟成長將從2022下半年漸漸失去動力。當地政府看起來應該會從2023年才會以拉抬GDP為主，目前還是著重於打壓大漲的通膨。

事實上，韓國央行不久前，才將政策利率史無前地一次大幅調升兩碼，很顯然就是要打通膨，而不是為了經濟成長。韓國央行也承認，力抗通膨是首要任務，但日後會儘量避免大規模升息決議。

繼首季下跌0.5%後，韓國民間消費在4月大幅鬆綁社交禁令後，上季意外增3%，不過在物價日益高漲下，除非加薪水準能追得上通膨，否則韓國民眾也知道未來日子並不好過，應會更加縮衣節食。