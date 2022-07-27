睽違3個月左右，韓國單日確診人數再度重回10萬大關，同時，新公布經濟數據也不太好。不過，SK海力士季報卻創新高紀錄。在多空拉鋸下，開低的大盤目前在2,400.6點，跌12.36點或0.51%。同時，韓元也走貶。

韓國民眾生活的擔子是愈來愈重，對將來景氣表現似乎也不再期望。當地央行27日表示，CPI(消費者通膨)可能飆到最少是20年新高，同時，消費信心也將跌到近兩年新低。

韓國半導體雙雄之一SK海力士，27日最新財報顯示，第2季營收以及營利雙雙創佳績並寫下新高紀錄。不過，放眼2022下半年，全球記憶體晶片需求恐怕不是那麼樂觀。同時，SK海力士下跌1.09%。

至於三星電子跌0.49%，現代汽車跌1.53%，三星生物製藥則漲1.09%。

受到原料成本大漲，還有中國大陸嚴格抗疫影響，韓國電池供應業者LG Energy Solution (LGES)最新季報的實質獲利，要比預期來得少一點。因此，LGES股價也跌2.79%。

韓元兌一美元在1,314.55價位附近，韓元貶6.95元。