兆豐金(2886)今早股價站回月線，兆豐金將於8月11日除權息，9月16日發放現金股息，今年配發1.4元現金股利及0.25元股票股利。兆豐金大股東包括財政部持股8.4%，國發基金持股6.11%，中華郵政持股3.61%，國泰人壽持股3.07%等。

兆豐金旗下兆豐銀信用卡拚頂尖消費客群！迎接疫後旅遊潮大爆發，兆豐銀特別與日本七星列車團隊合作，推出全台獨家「瀨戶內緩遊六日」超高檔旅遊行程，除了可以入住海上奢華漂浮旅館，還能大啖米其林三星懷石料理，總席次僅34席，限定兆豐卡友獨家參與，每人團費台幣49萬8000元起，預計將於今年11月及12月出團。

經營建材公司的兆豐銀行頂級卡卡友陳先生表示，「錢不是問題，我想要的是獨一無二的奢華之旅！」兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲也表示，「頂級客想要的不只是能出國，還要玩別人玩不到的才是尊榮！去年兆豐推出國內牛眠輕奢旅在一天內就訂購一空。此次搭配日本開放團客入境，特地打造『guntu瀨戶內緩遊』頂級行程，一定會讓高端客群能感受到兆豐對卡友的用心。」

限量34席的「guntu瀨戶內緩遊」行程，出團日期落在今年11跟12月，不僅可入住瀨戶內海上奢華漂浮旅館「guntu」，體驗日本第一艘豪華頂級遊輪的極致奢華，還能入住全球評選最美六星飯店之一的「安縵京都酒店」，還能大啖米其林三星懷石日本料理「吉兆嵐山本店」，並暢遊京都楓葉名所「北野天滿宮」，民眾將可盡享奢華禮遇，感受深秋楓紅的唯美景緻。

除了海外奢華之旅，鑒於台灣近年掀起的露營浪潮，兆豐銀行也特地與客泊樂合作，為喜愛到大自然放鬆的民眾提供「全包式野外奢華露營」獨家優惠，能享受到五星級飯店規格的寢具設備與床墊，獨家設計的星空帳更能讓人躺在床上就能望盡繁星點點，讓滿天星斗陪伴入眠。今年8月底前在客泊樂、旅行社、航空公司或訂房網刷兆豐卡滿額，登錄還可送2500元回饋，體驗旅遊也有10%回饋，同時只要旅遊通路刷滿1千元就可抽一整年份365杯超商咖啡。