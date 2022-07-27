皮卡丘陪你飛上天！華航總經理高星潢於今 (27) 日宣布，推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，將是台灣第一架寶可夢彩繪機，11 隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超高人氣寶可夢，陪伴旅客在疫情之後重返天空。

「皮卡丘彩繪機 CI」的機身由 The Pokémon Company 為華航專屬設計，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。

中華航空正式參與 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」，日本 The Pokémon Company董事福永晋表示，此次疫情重創觀光及交通業界，為了讓大家在疫情逐漸平息後重拾對旅遊的熱情，The Pokémon Company 成立「飛翔皮卡丘計畫」，希望透過與大眾運輸工具及地方政府、企業的合作，鼓勵大家再次出外探索世界。

高星潢表示，很榮幸成為寶可夢在台灣的航空合作夥伴，「飛翔皮卡丘計畫」的宗旨與華航推動ESG的永續理念相通；雙方首度合作，籌備近兩年的時間，攜手推出以寶可夢為主題、創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航最新客機 A321neo 擔綱，預計今年秋天完成彩繪噴漆出廠，與喜愛寶可夢的粉絲在空中相見歡，也希望藉由「皮卡丘彩繪機 CI」帶動疫後觀光復甦，鼓勵大眾重拾對旅行的期待，開心出遊。

華航長期推動 ESG 永續作為，也將響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。