國家住宅及都市更新中心今（27）日舉辦四周年記者會，代理董事長花敬群在記者會中指出，中心自2018年8月1日成立以來，以推動公辦都市更新、高效率興辦社會住宅持續取得佳績，過去四年來，端出成績有目共睹，並以數字向在場來賓與媒體展現四年積累成果。

國家住都中心表示，過去四年在公辦都更方面共完成六案招商，投資金額高達234億元，在規劃上更用心的，提高公益設施設置，如：南港玉成案規劃社宅及托嬰中心，公益空間占全部比例5成；信義兒福A1基地納入高齡友善、長照中心，公益比例更高達7成，超越所有公辦都市更新的規劃比重。今年預計再增加6案招商，投資金額預估上看500億，挑戰前四年總和。

國家住都中心直接興辦的「安居．好室」社會住宅，18個月完成16個縣市，共49處1萬7,344戶決標，速度跟數量前所未見。今年除陸續招標，目標朝總計3萬2,000戶決標外，將跨足外島滿足社宅需求，讓社宅規劃擴及全台20縣市。

國家住都中心強調，社宅規劃時考量在地需求與周遭未來的變化，引入適切公益社福據點。為讓空間符合使用，會在規劃階段就與衛福部、教育部跨部會合作，目前已規劃基地累積達126項社福設施。為永續經營社宅，國家住都中心規劃橫跨50年的社宅財務計畫，攜手臺銀等九家銀行聯貸4,119億元，投資大眾所需的社宅興建，不僅不排擠政府預算，更以三道防線進行嚴格風險管控，降低負擔之餘也能確保永續。

此外，國家住都中心經營全國最大的林口社會住宅，累積2,907戶營運經驗，更協助民間社福團體進駐社宅空間，照顧並培力弱勢族群。同時，針對受疫情影響的家庭，提供紓困措施，住戶可提出證明文件申請減收租金20％，幫助住戶度過難關。

國家住都中心在林口社宅經營上，更帶入公共藝術，開啟林口社宅9年公共藝術計畫，讓民眾安心入住之餘，也走進藝術生活。

國家住都中心於109年加入推動包租代管社宅，與各縣市政府攜手擴大媒合量能，目前全國累計媒合已達4萬2,770戶，範圍遍及16縣市，每季更以6,000戶快速增加。同時，在高雄城中城事件甫發生便協助受災戶當天入住新租處，展現社會安全網最大功能。

國家住都中心以效率、專業、務實、公益四大原則推動公辦都市更新以及社會住宅興辦等任務。整合、招商均公開透明，取得關係人信賴，更以都市發展的專業與遠見，擘劃未來台灣城市的進步風貌。此次記者會以數據與實績展現四年踏實的成果，期能讓民眾了解所居住城市正在改變，希望邀請大家一同來努力；也期許下一個四年，國家住都中心將持續推動城市發展，開創台灣無限可能的未來。