儘管美國6月通膨數據創高，但觀察7月以來美股跌深反彈，尤其科技股更帶頭衝，統計至25日止，S&P 500指數近月反彈近5％，費城半導體指數更上漲超過1成，使得美國股票型基金也成為近期市場亮點，後續關注聯準會（Fed）決策的指引。

投信法人表示，美股資訊科技領漲，漲幅接近1成，其次通訊服務、工業及金融，漲幅皆逾5％，僅能源類股出現負報酬。在科技股帶頭反攻下，多檔境內美股及科技型基金績效也跟著亮眼，表現最佳績效近一個月也同樣逾1成。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，美國科技股跌深反彈，今年以來跌勢最大的費城半導體指數來看，過去12個月EPS計算的本益比低於2020年3月的水準。全球半導體產業自第三季開始積極降庫存，並下調今明兩年銷售預期，不含記憶體的半導體銷售年增率，將自2022年的7％，降至2023年為-4％，但美國半導體修正幅度，實際已超過存貨循環的修正幅度。

林元平認為，結構性需求將會在庫存修正結束後迎接下波成長，從中長期角度來看當前的評價水準非常具吸引力。布局產業方面，基金選股仍看好高速計算／傳輸半導體，EV／Auto Semi，和部份軟體／金融科技公司的成長可期。