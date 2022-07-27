生技股利多齊出，6月中旬領先反彈，統計近一個月漲幅逾18％，儘管短期市場仍有雜音，因美國升息、高通膨率的影響而波動，但根據過去經驗，生技股長期投資十年漲幅逾336％，錯過前10個最大漲幅日，仍有137％報酬率，有利定期定額中長期投資生技基金。

統計過去十年，NBI生技指數累積漲幅336％，但只要錯過10個最大漲幅日，報酬率立刻降至137％，若錯過20個最大漲幅日，則報酬率降至51％，代表生技股市場起伏大，長期投資結果，更勝於摸頭猜底的頻繁進出操作。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，生技醫療股在去年就因市場對於升息疑慮等因素，提早進入修正階段，目前無論NBI指數或標普500生技指數，股價皆處在低位，儘管近期面臨美國鷹派升息，但過去錯殺的股票因價值浮現，也見法人ETF買盤積極進駐。

劉翠玲分析，生技醫療產業一方面有穩定的醫療需求支撐，另一方面有來自於研發創新或併購題材的驅動，升息實際干擾較小，目前股價呈現大幅折價，對機構法人與長線投資極具吸引力，且通常8成生技股跌破年線後，可能都是最佳進場買點。

根據過往11次升息期間（1946年4月至2018年12月）、標普500指數有7成機會呈現上漲，過去四次升息循環下，生技股平均報酬為18％，可見升息不一定對市場造成負面影響，生技醫療類股在升息期間也不乏上漲機會。

市場利多不止於投資價值浮現，劉翠玲指出，經過前兩年疫情，大型生技製藥公司熱賣成藥，目前手握充足現金，寧願選擇積極擴充產品線，也沒有意願配發股利。但市場競爭與未來成長目標持續增加，大型生技必須擴展產品線或提升醫療技術，確保產品的市佔率與競爭力，手上握有獨家醫療技術或專利藥物的中小型生技公司，成為大型生技公司目前潛在併購對象。

今年也提升大型生技公司加速併購的機會和誘因，預期下半年有望看到更多併購，帶動整體生技產業的併購行情增溫，看好下半年生技股後續行情表現。富蘭克林華美投信認為，生技股現正開始進入下一波多頭起漲，建議持續投資，除單筆逢低加碼，也可搭配具固定收益類債券、特別股等基金，進行中長期投資布局。