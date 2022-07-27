（111年7月台灣消費者信心指數（CCI）降至12年8個月來最低。資料來源／中大台經中心）

物價創高、股市無力，直接重傷民眾的消費信心。111年7月消費者信心指數（CCI），調查單位27日公布，總數為63.05點，較上個月再下降1.09點，不但連六降，指數再創12年8個月最低。

7月CCI的六項指標中，除了物價水準指標上升，家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等五項指標通通下降。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，7月CCI 的六項指標中，下降幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為109點，較上個月下降2.9點，為23個月來新低，與去年同期調查相較下降2.2點。其中，不僅有房地產投資的信心下降，還有非民生消費的標的，主要是汽車、3C、冰箱等耐久財，多因通膨帶動物價上揚，擠壓民眾的消費能力，大幅減少耐久財的購買需求。

吳大任提醒，美國民眾近期同樣對耐久財的消費信心大降，也是受到6月來顯著升息的影響，一邊是高物價難以出手消費、一邊是利息支出負擔加重，可以預期，這個狀況會在下半年一直延續，帶來的後續衝擊是台灣的3C出口，「這是未來半年經濟景氣走低的源頭！」

至於7月下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，中大台經中心表示，本月調查為24.8點，較上個月調查結果下降0.7點。吳大任說，此項指標已到歷史新低，在股市不振下，散戶股民對股市的信心只有更低，沒有最低。