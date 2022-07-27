國內疫情逐漸回穩，為搶攻夏季國旅住房商機，晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房專案，每房6,800元起即可入住上述酒店，並免費駕乘BMW 經典車款，同時還能享用豐盛早餐、頂級的館內設施及多項專屬禮遇，8月底前預訂入住可享加購高鐵車票75折優惠，搭配國民旅遊補助最高再省1,300元，旅客可省去在地租車的費用，體驗頂級車款的駕乘樂趣。

晶華酒店集團推出的「BMW Driving Vacation」的合作案，總代理汎德為晶華與晶英的房客特別挑選出多款熱門車型，包含深受家庭喜愛的豪華運動休旅BMW X3，熱血動感的BMW 5系列與層峰唯一首選的BMW 7系列。若想規劃一場家庭輕旅行以調劑緊湊生活，全新BMW X3將提供最舒適的乘車體驗，新世代外觀設計結合豪華與科技感十足的座艙，為旅人們創造旅途中的美好回憶。

BMW 5系列則帶領著駕駛開啟別具一格的頂尖旅程，輕鬆精準劃過各個彎道，在運動與舒適之間取得完美平衡，感受徜徉在美景中的駕馭樂趣。而層峰旗艦房車BMW 7系列以奢華不凡與細節品味淬煉而成，大器俐落的車身線條揭示7系列磅礡姿態，精雕細琢的豪華座艙佐以先進數位科技，為層峰人士鋪陳專屬尊榮豪華之旅。現在凡預定「BMW夏季安心自駕遊」住房專案，即可於入住酒店期間體驗BMW的極致駕馭樂趣。

晶華酒店表示，預訂「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房專案的房客可以在入住期間免費駕駛全新BMW 車款，選擇入住台北晶華酒店的房客每晚6,800元起，即可下榻位於行政樓層的大班豪華客房，體驗全天候專屬私人管家服務與大班廊等尊榮禮遇，晚間可前往頂樓泳池畔的「城市星空電影院」觀賞精彩電影，感受難得的城市度假氛圍。入住台南晶英酒店則是兩人成行每晚6,999元起，內容包含BMW免費一日自駕遊和自助式早餐兩客，不佔床兒童同行不收費。

太魯閣晶英酒店針對BMW自駕專案規劃了兩天一夜和三天兩夜兩種住房方案，兩人成行每人每晚6,000元起，即可入住山嵐客房，享用一泊二食，另加贈「峽谷野餐組』、瓶裝水與地圖，讓房客可輕鬆暢遊太魯閣的各個著名景點。晶英國際行館的「樂遊探索│BMW自駕遊」專案，平日雙人入住御質行驛市景大床套房，每晚12,699元起，住宿期間可暢享BMW自駕樂遊和免費「養生晨食」早餐兩客外，每房另加贈600元Uber乘車點數和1,000元館內消費抵用金。專案期間各館也將充分落實體溫檢測和車內消毒，確保行程中的每個環節都能安心無憂。