全球晶片業不斷傳出供過於求雜音，南韓記憶體晶片大廠SK海力士示警，下半年記憶體晶片的需求放緩，搭載記憶體晶片的電腦、智慧型手機的需求也會低於最初的預期，且由於客戶優先消化庫存，伺服器記憶體晶片的需求也可能趨緩。

路透社報導，受到通膨上升、金融市場走跌及大陸各城市接連因新冠肺炎疫情封城影響，全球智慧型手機的銷售放緩，包括美光在內的多家晶片製造商都警告，在全球晶片荒持續兩年後，面臨供過於求的危機。

SK海力士的看法也呼應此狀況，海力士公布今年第二季財報，獲利雖然創下2018年以來最佳的第二季表現，但公司坦承，下半年記憶體晶片的需求將趨緩，伺服器記憶體晶片也可能因為客戶優先消化庫存而跟著放緩。

報導提到，伺服器記憶體晶片是財報中的唯一亮點，因為亞馬遜等多家科技巨頭有大量雲端需求，雖然客戶在短期內會以消耗庫存為主，造成短期需求下滑，長期需求來看仍是相當正面。

SK海力士第二季營收比去年同期成長34%，寫下破紀錄的13.8兆韓元，營業利潤也成長56%至4.2兆韓元，去年同期則為2.7兆韓元，整體表現達到先前財測目標。