菲律賓總統小馬可仕日前表明，要堅守每吋領土，此言也再度挑動中國與東協國家關於南海主權的爭議。中國南海研究院創始院長吳士存表示，如何防止南海問題對中國東協關係產生負面影響，是當前中國涉南海外交面臨的重要課題，必須加快推進「南海行為準則」（「準則」）的進程。

吳士存日前在紀念《南海各方行為宣言》（《宣言》）簽署20周年研討會上指出，南海問題不是中國東協關係的全部，但卻是一個處理不好就可能會影響雙邊關係的敏感問題，也是外部勢力時而用以挑撥中國東協關係的一個「抓手」。

吳士存認為，目前中國與東協國家正處於「準則」磋商的十字路口，面臨逆水行舟不進則退的特殊境況。「準則」磋商制定如果半途而廢，不僅意味著《宣言》落實不徹底，而且將使中國與東盟國家的政治互信受到不利影響；中國與聲索國的關係也會因在南海問題上各行其是而受到衝擊。

他強調，避免出現上述問題的唯一途徑，就是要以更加務實的態度推動《宣言》框架下的海上合作，同時以「準則」磋商為抓手加快南海規則和安全機制的構建，以此實現南海地區長治久安的最終目標。