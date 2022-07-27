伊藤英明（右）與上白石萌歌聽完主題曲後，都直呼超級熱血。（采昌提供）

由《重金搖滾雙面人》人氣漫畫家若杉公德同名漫畫改編的電影《末日救世主》以搞笑與奇幻元素為基底，再染上戀愛喜劇色彩，增添故事深度。不僅劇情天馬行空，更能夠跨越時代及世代引發共鳴，除了請來伊藤英明、上白石萌歌、傑尼斯「浪花男子」西畑大吾等人共同主演，就連主題曲演唱者都大有來頭，找來近年跨足健身，甚至在健美比賽奪冠的51歲「搖滾教主」西川貴教，聯手青春活力的「桃色幸運草Z」共同熱唱。

該劇描述一群為了拯救人類滅亡危機而誕生的「末日戰士」，因為世界到最後並沒有毀滅，讓卸下拯救世界重擔的他們，來到東京社會，開始體驗「平凡人」的爆笑生活。全片演員都毫不吝嗇地展現肉體美，也讓劇組找來最適合的歌手──「搖滾教主」西川貴教演唱主題曲〈鐵血†Gravity〉。這首由西川親自參與製作的主題曲，甚至找來「桃色幸運草Z」一起熱唱。導演平野隆表示：「伊藤英明與上白石萌歌——也就是片中的勝平與小春，2人是片中主軸，西川先生跟桃色幸運草Z也是男性與女性，就年齡差來說，也成為勝平與小春的對照，算是一個有趣的亮點。」該曲延續電影調性，曲風相當熱情有活力，也讓西川笑說：「至今我做的音樂都是走熱血風格，沒想到導演居然要我做得更熱血、熱血到讓人受不了的程度，這要求可是頭一遭呢！」

至於有機會跟桃色幸運草Z共同合作，西川也表示：「唯有桃色幸運草Z，才能和我一起烘托出電影的氣氛與優點。我曾多次在活動場合跟她們合作，就像是知心的夥伴，但這卻是我們首度共同打造一首歌曲，所以備感新鮮。」桃色幸運草Z也感謝地表示：「因為要有能夠一起熱鬧唱歌的人，聽說西川先生最先想到的就是我們，很榮幸能直接被他邀請合作。這首歌充滿西川先生的特色，既喧鬧又帥氣，是從來沒有演唱過的類型。」伊藤英明聽完該曲後，除了直呼「西川先生可能比我更能飾演勝平」之外，更大讚：「聽到主題曲是由他來演唱時，就覺得非常合適，因為他的歌聲，和他在鏡頭前的言行舉止，都和這部作品的調性非常契合。同時也感謝桃色幸運草Z，為這部充滿男子氣概的電影，增添一股清新氣息。」上白石萌歌聽完本曲後，也直呼熱力滿載：「從第一個音符開始就超熱血，讓我幾乎快要被熱氣給吹走。西川先生精力充沛的能量，與桃色幸運草Z的甜美，產生無與倫比的化學反應，使這部作品的魅力增加了好幾倍。」

事實上，《末日救世主》是導演平野隆的首部導演劇情長片，他本身是日本知名製片人，許多經由他製作的電影，不論票房與口碑都獲得佳績。這回他悉心推動這項電影企劃，甚至親自執導，成為自己的導演處女作，他也自信表示：「從這部作品的基底，可以感受到社會邊緣人們心中的憤怒及悲傷。若能把社會諷刺昇華成笑點，也能為本片帶來更加深厚的韻味。」他並補充：「將如此一部漫畫拍成真人電影，說不定能讓那些總是與學校、公司或社會格格不入的眾多族群，彷彿看到自己一樣不禁莞爾，露出笑容來吧。同儕壓力極度高漲的現代，我有預感本片能為緊繃的人際僵局注入嶄新活力。」該片將在8月26日在台上映。