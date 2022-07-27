在大陸想結婚，「彩禮」、「婚鬧」等婚俗必不可少，但也增加年輕人的經濟負擔，以及造成社會負面觀感。近日「河南啟動婚俗改革」成為大陸網上熱搜詞條，網友紛紛喊贊成，不少地區的婚俗問題也迎來新變化。

據中新網報導，大陸河南省政府網站25日發布消息，經地方申報、調研考察、綜合評估等工作環節，省民政廳同意將開封市等20個地區確認為全省婚俗改革實驗區。

三門峽市湖濱區民政局婚姻登記處一位負責人表示，目前市、區相關部門正在研究相關文件，並走訪調研，積極推動改革工作。她提到，現在大操大辦婚禮的現象已經有所改變。

一份1800多人參與的網路調查問卷顯示，2020年大陸人彩禮禮金平均6.9萬元（人民幣，下同）。浙江、黑龍江、福建、江西和內蒙古的彩禮禮金數更是超過10萬元。有網友表示，彩禮是心意，應該量力而行，還有網友認為，取消男方彩禮也應該取消女方嫁妝，減輕男女雙方負擔。

此外，還有網友建議取消婚鬧和攔婚車等行為。有網友提到，「婚鬧真的不好笑，鬧新娘、鬧親家都很讓人不舒服」，一些地方扒衣服潑東西等行為甚至觸犯到法律底線。

婚俗改革為何受到大陸普遍重視？廣東省人口發展研究院院長董玉整受訪時表示，基於男女雙方純潔感情的婚姻，漸漸變成討價還價的一種交易，衝擊人們的婚姻價值觀，這也是婚俗改革能夠引起廣泛關注的原因所在。

中國人民大學國家發展與戰略研究院、公共管理學院教授王叢虎則分析，「天價彩禮」現象出現，一方面是受到部分根深蒂固的傳統文化影響，另一方面則與現在年輕人對未來生活缺少信心有關，加上部分人有攀比心理驅動。

王叢虎認為，婚俗改革主要應從基層著手，加強村委會、社區等單位的組織管理作用，潛移默化地進行「移風易俗」。此外，宣傳方面也可以通過電視劇、電影等文藝作品，正確引導社會觀念，樹立文明婚俗新風尚。