謝忻2019年與主持搭檔阿翔爆發不倫戀，重創兩人演藝事業和形象，謝忻靠著正面迎戰和積極努力，才終於從谷底翻身，她也積極朝多方位發展，不過仍躲不掉被重提與阿翔的這段過往，有網友就留言酸：「阿翔的吻，大家都記得」，對此，謝忻沒生氣，反而大方回應。

謝忻日前告別25天的綠島打工換宿，已回到台北，儘管近日天氣悶熱，她仍維持跑步習慣，更就在網上曬出身穿白色運動內衣、粉色緊身褲自拍照，並文青寫下：「慢跑，河濱公園。夏天的風，我永遠記得。」未料有網友就留言酸：「阿翔的吻，大家都記得」，對此，謝忻則大方回應：「那很好啊！大家的腦筋都沒有退化」。

謝忻回應全文。（圖／取材自謝忻 Instagram）

其實，謝忻這則發文吸引網友留言提醒，誇獎她穿搭漂亮，不過一個人運動還是要注意安全，對此，謝忻則說：「河邊很多人在運動～OK的」，至於有人留不雅言論：「好想舔妳腋下」，謝忻則高EQ回應：「不好吧！」還表示她腋下都是止汗劑。

謝忻除了主持和勤接通告外，並把工作觸角延伸到直播、接業配，她隔了3年將再度回娘家民視、加入最新台8，第一次挑戰戲劇，飾演雷洪的女兒、一名鋼琴老師，謝忻被問會不會害怕遇到阿翔？她則表示自己很坦然，沒必要觸景傷情，認為沒什麼好忌諱。