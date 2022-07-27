黃河在《滴水的推理書屋》飾演臨床心理師鍾允文。（MyVideo提供）

李英宏在《走過愛的蠻荒》面臨生命與感情課題。（MyVideo提供）

李英宏在《走過愛的蠻荒》飾演幽默風趣的補教老師姜定邦。（MyVideo提供）

王小棣領軍的《茁劇場》推出首部作品，由懸疑推理劇《滴水的推理書屋》打頭陣，緊接著愛情成長劇集《走過愛的蠻荒》將接棒登場，兩部作品的男主角羅宏正、李英宏接受影音專訪，暢聊拍攝過程與角色詮釋。

羅宏正在《滴水的推理書屋》飾演偵探書屋店長兼推理小說作家高辰緯，突破過往形象，以中長捲髮、蓄鬍的頹廢造型現身，但卻意外碰撞出不一樣的帥氣man味，令人驚艷。他表示：「真的沒想到導演（廖士涵）這麼有遠見，在開拍一個月前就要求我不要刮鬍子，頭髮也去燙捲，這兩個沒同時嘗試過的造型，意外的與我非常搭！」

談到與劇中演員合作印象深刻的趣事，羅宏正回憶與李沐合作的戲份，對方剛好都發生慘事，笑說：「我覺得她很慘，只要是跟我對到的戲，不是在地上爬，就是被人家揍，或是要爬上水塔之類的。」

另外與黃河的搭擋，羅宏正提到一場兩人晚上在大馬路上發生口角的戲，由於劇組拍攝時講求自然光，沒有架太多道具在現場，不注意看不會發現是在拍戲，結果拍到兩個大男生隔著馬路在大聲對話時，被一旁的路人誤以為是一對小倆口在吵架，讓他又無奈又好笑。

李英宏在《走過愛的蠻荒》中飾演幽默風趣的補教老師姜定邦，他在成長過程中因雙親皆是精神病患而受恐懼籠罩，在到偏鄉任教時意外與初戀重逢，從而面臨生命與感情課題。

李英宏坦言，劇中角色設定「有點渣」，透過演出角色更了解自己，還大吐真心話，「發覺戲裡的一部分代表某部分的我，在霎那之間突然意識到，原來我以前也是一個渣男，但以前自己不知道，那樣對待別人的方式是非常渣的。」但他也強調：「我現在成熟了，我現在已經完全不是（渣男）了！」

在劇中，李英宏有不少情緒戲的挑戰，也有親密吻戲的戲份，問到事前有特別為吻戲做準備嗎？他直率說：「不知道怎麼準備欸！」笑問他是否本身就是「高手」，他露出靦腆微笑表示：「不敢說，略懂略懂！」至於對自己首度擔綱戲劇主角的演技打幾分，他謙說：「及格，60分！要讓自己還有許多進步空間。」他也認真分享《走過愛的蠻荒》的看點，「我其實透過這個劇獲得很大的療癒，如果你在人生不同的階段，遇到很多不同的困難，看這部戲絕對會有很大的共鳴，是屬於心靈成長的一部劇。」

《茁劇場：滴水的推理書屋》將於8月6日起每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播；《茁劇場：走過愛的蠻荒》則於9月10日起每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播。