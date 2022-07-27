前新竹市長林智堅台大碩士論文涉抄襲，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達認定是「醜聞」，引發綠營不滿，要求迴避審查。前政大經濟系主任林祖嘉今聲援表示，「這當然是醜聞」，不管是誰抄誰，兩本論文長這麼像，一定有問題。

林祖嘉表示，台大審查委員會要公平、公正、公開透明審查，審查結果出來要詳細說明認定原因，並充分說服教授與學界，勿枉勿縱；維護台大校譽與學術、大學自主重要性較一個市長候選人重要，政治歸政治，學術還是應該尊重學術。

林祖嘉也建議，學界審學術論文要雙盲，審查者不知審查誰，被審查者也不知道誰在審查，完全就內容審查，但這次這次個案已是對特定人，那至少審查者名字要蓋住保密，不要因為參與審查就遭攻擊壓力，可以充分自由自主判斷。

林祖嘉說，委員會要認定有沒有抄襲，包含雷同度與引註情形，判斷出來後要如何處置，讓證據說話；蘇宏達雖只是審查委員其中之一，影響力有限，蘇的責任則是要保護好其他審查委員，要讓他們有自主發揮空間。

林祖嘉表示，蘇宏達與台大校長管中閔要挺住，台大是台灣最好與頂尖的大學，若都沒辦法做好大學自主與學術自由，其他學校要怎麼辦？如果台大都撐不住，民進黨政府的手一定會伸到其他學校，對大學自主與學術自由會產生很大影響。