近來暑氣逼人，許多民眾會居家刮痧減緩頭痛頭暈等症狀，不過中醫師表示，刮痧可減緩不適症狀，但並非每個人都適合，例如已有靜脈曲張、糖尿病、皮膚炎者，進行刮痧要特別謹慎，尤其有靜脈曲張等心血管問題患者，刮痧不當可能造成靜脈破裂、產生血栓，進而引發肺栓塞，嚴重可致命。

近來暑氣逼人，許多民眾會居家刮痧減緩頭暈、頭痛等不適症狀。（示意圖／Shutterstock）

義守大學中醫系講座教授陳旺全表示，西醫的熱衰竭與中暑，均屬於中醫的中暑，透過刮痧刺激皮膚表層，可活血來減緩熱傷害症狀。但他提醒，4類人要刮痧一定要注意，包括有靜脈曲張等心血管疾病者、濕疹或皮膚炎者、有糖尿病者、長期缺血問題者。他提醒，慢性病患者在刮痧前，最好先經中醫評估是否適合刮痧，以免刮痧反傷害心肺功能，不僅危害健康，甚至會致命。」

這4類族群如下：

1. 靜脈曲張等心血管疾病者：若因刮痧造成靜脈出血，會造成血管栓塞，不利血循環，嚴重者可導致肺栓塞，危害生命健康。若該栓塞未立即造成身體反應，日後也可能逐漸影響心肺功能，導致胸悶、呼吸喘。

2. 異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、濕疹者：因其皮膚已有發炎現象，若刮痧不當，會誘發更強烈的不適感。

3. 糖尿病患者：若因刮痧不當，恐引發皮膚與神經性病變。

4. 長期缺血，例如缺鐵型貧血、地中海型貧血者本身就容易疲憊、倦怠，容易誤以為是熱傷害導致，但其實是本身缺血所致的症狀，這時刮痧未必有效。此外，剛動完手術後的病患也要特別注意。

陳旺全並提醒，刮痧可用刮痧棒、湯匙、硬幣等，「但一定塗抹乳液再進行刮痧，以免刮傷皮膚。」此外，若要防止皮膚因刮痧導致發炎，最好能用75度酒精消毒刮痧用品。