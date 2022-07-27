俄羅斯國防部今天表示，俄國計劃下個月起在東部舉行戰略軍事演習，中國是否參與、會以何種規模參與，都將為中俄雙邊關係狀態提供重要線索。

路透社報導，這場「東部」軍演將從8月30日起至9月5日結束。俄方似乎有意傳達一個訊息，即俄國雖在至今5個月的烏克蘭戰事中損失慘重，仍把重心放在國家整體領土的防禦上，在軍事方面也依然有能力維持照常運作。

但這可能會是一大挑戰，因為莫斯科在烏克蘭戰爭中大量耗損人力和裝備，包括從即將舉行軍演的東部軍區所派出的部隊和硬體。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）軍事專家布爾格（Mathieu Boulegue）說：「自2月以來 ，來自東部軍區的許多部隊和裝備都已在烏克蘭部署、輪調、折損和陣亡，因此看看他們還能挽回什麼，頗耐人尋味。」

俄國國防部透過聲明強調，俄方舉行這類軍演的能力不受俄國在烏克蘭進行所謂的「特殊軍事行動」影響。

國防部說，俄國未曾取消任何訓練活動或國際合作，將為這場軍演提供一切必要人員、武器和裝備。

聲明說道：「請注意一個事實，只有一部分的俄羅斯聯邦武裝部隊參與（在烏克蘭的）特殊軍事行動，其數量足以完成最高統帥訂立的所有任務。」

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上週表示，美方估計，2月以來有1萬5000名俄羅斯部隊人員在烏克蘭陣亡，與前蘇聯在1979年開始的阿富汗10年戰爭期間死亡官兵人數相當，而受傷人數約為死亡人數的3倍。

俄國東部軍區包括西伯利亞部分地區，其總部位於哈巴羅夫斯克（Khabarovsk），接近中俄邊界。俄國國防部說，這場演習將包括部分外國部隊，但並未說明來自哪國。

先前於2018年舉行的東部軍演規模龐大，據報有近30萬名部隊成員參與，包括首度參與俄國軍演的中國軍隊。

由於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）企圖在俄國與西方國家對抗加劇之際拉攏北京當局，因此中國今年是否會參與、會用何種規模參與這場軍演，都將為中俄雙邊關係狀態提供重大線索。