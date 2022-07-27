高雄市政府都發局本周六將舉行大林蒲遷村計畫第三次說明會，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶先於今天就要到大林蒲拜訪，高雄市長陳其邁上午被媒體詢問市府對空污費跟安置費是否會讓步時強調，他就任市長後就密集與府內會議、跟中央協調及居民溝通，希望能夠凝聚居民最大共識，來保障居民的權益。

陳其邁表示，大林蒲的遷村計畫，從他上任市長之後就密集的溝通，不管是內部府內的會議、跟中央的協調、居民的溝通，市府希望能夠凝聚居民最大的共識來保障居民的權益，所以不只在居住權或是社會權、財產權，都希望能夠給予居民最高的保障。

陳其邁表示，因為遷村牽涉的問題非常多，不是說單純的土地、財產問題而已，牽涉到有沒有學校、有沒有醫院、日照中心、托兒所、幼兒園，這個都必須考慮在內，所以未來市府多元配套的方式，務必把所有的細節都能夠全面地來照顧大林蒲的長輩，這其實是市府設計整個多元配套遷村方案裡面最重要的。

陳其邁指出，第三次說明會，居民假如還有其他的問題，市府就針對問題再來跟中央協商，並找出一個最佳、最好的方案，讓遷村的居民歡喜搬新厝。