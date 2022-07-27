大都會艾斯柯巴(左)對洋基轟出全壘打。（美聯社）

紐約雙雄洋基、大都會27日終於在本季首次正面對決，大都會首局就打出一波高潮，逼得洋基出動6位投手車輪戰，最後以6比3在主場42364位觀眾面前擊退洋基，搶下「地鐵大戰」首勝與本季第60勝。

自從2000年世界大賽敗給洋基以來，大都會20多年來只打進3次季後賽，本季在「富爸爸」科恩（Steven Cohen）全力挹注之下捲土重來，一度被視為爭冠熱門球隊。面對同樣軍容壯盛的洋基，此戰格外受到球迷矚目。

洋基開賽藉著「法官」賈吉（Aaron Judge）第38號全壘打先聲奪人，雷佐（Anthony Rizzo）緊接著轟出「背靠背」全壘打。但是大都會立即在首局下半還以顏色，馬泰（Starling Marte）、艾斯柯巴（Eduardo Escobar）各回敬1轟，林鐸（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）敲出二壘打，一口氣將比數打到4比2，單是這一局就讓主場觀眾值回票價。

大都會先發投手華克（Taijuan Walker）開場挨轟之後在第4局成功度過滿壘危機，撐完6局失3分摘得勝投。洋基左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發短短2.1局就退場，用掉71球之多，丟掉5分承擔敗投，是他近年最糟表現。

美媒《紐約郵報》指出，洋基此戰看來有些顛簸，或許必須在倒數幾天的交易大限之前進行調整。這次系列賽只有兩場，下一戰大都會將派出王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer），洋基以賀曼（Domingo Germán）應戰。