周五（29日）鬼門開！一名網友在家蒸香腸，打開鍋蓋卻發現香腸不翼而飛，原本用來裝香腸的盤子空空如也，讓他超傻眼，也忍不住驚呼「這是提早撞鬼了？」後來仔細一找，才發現原來香腸加熱以後全部黏在了鍋蓋上，引起6千網友爆笑直呼，這是經典鬼故事中「幽靈水餃」的香腸版嗎？

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，用電鍋蒸香腸，結果打開鍋蓋香腸卻不見了，後來仔細找了一找才發現，原來香腸全部都黏在電鍋的蓋子上面了。讓原PO傻眼直呼「我還以為我提早遇到鬼了！」

電鍋蒸香腸開蓋全不見了，仔細翻找才發現，香腸都在鍋蓋上。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

爆笑真相也引起網友討論，不少人笑說，最近鬼門快要開了，遇到這種狀況真的會嚇死欸。「七月不是還沒到，是誰偷吃了我的晚餐」。另也有許多人好奇詢問說，這是福州伯水餃鬼故事的香腸版嗎？「這是小時候聽便當的恐怖鬼故事一樣，沒想到你遇到了」「都市傳說『消失的水餃』之香腸版」、「福州伯水餃的概念」。

許多人點名的「水餃鬼故事」，其實源自於藝人許效舜扮演的福州伯說過的故事。一戶人家靠賣水餃賺錢，但不能讓小孩吃自家水餃，怎料，調皮的兒子卻偷偷將水餃放便當盒裡帶去學校吃，結果便當蒸好卻發現水餃都黏在便當蓋上，且吃到一半就收到爸爸去世的消息，讓他很自責，認為是自己破壞規定才害死爸爸，回家以後求道士開棺讓他見最後一面，結果爸爸竟然黏在棺材板上。