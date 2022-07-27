高雄三民區寶獅里克武路一帶有名獨居男子居住環境極為髒亂，整棟房子「鼠滿為患」，經獨居男家屬同意，三民區公所26日會同環保、衛生等單位前往現場執行清除作業，過程中上千隻蟑螂、老鼠四處逃竄，單日清出3.5公噸垃圾、200公斤資收物。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶有名獨居男子居住環境極為髒亂，整棟房子「鼠滿為患」，經獨居男家屬同意，三民區公所26日會同環保、衛生等單位前往現場執行清除作業，過程中上千隻蟑螂、老鼠四處逃竄，單日清出3.5公噸垃圾、200公斤資收物。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一帶有名獨居男子居住環境極為髒亂，房子雖然價值千萬四層透天厝，但卻鼠滿為患，鄰居10多年來飽受蟑螂、老鼠侵擾，經獨居男家屬同意，三民區公所26日會同環保、衛生等單位前往現場執行清除作業，過程中上千隻蟑螂、老鼠四處逃竄，單日清出3.5公噸垃圾、200公斤資收物，目前清除作業仍持續進行當中。

該名獨居男子住家環境髒亂，導致社區鼠輩橫行，讓住戶不堪其擾，多次向該男反應、抗議，但他卻仍置之不理。環境髒亂的問題已經困擾鄰居10年，他將食物、廚餘及所有物品隨意堆放在屋內，引來老鼠後，不僅未妥善處置，反而還去買飼料將老鼠當寵物餵養，導致周遭住戶受老鼠大軍侵擾，緊鄰獨居男透天厝的住戶短短半年就在家中捕獲多達148隻老鼠。

高市府環保、衛生等相關單位聯絡獨居男家屬，並取得屋主同意後，環保局26日出動43名清潔隊員、2輛垃圾車、1輛資源回收車、1輛消毒車及4台消毒機到場大掃除，相關單位拉開獨居男住家鐵門，密密麻麻上千隻蟑螂、老鼠傾巢而出。

鐵門全開後，清除人員發現，該透天厝從地下1樓到4樓對放滿山滿谷的垃圾，相關單位26日共清除3公噸垃圾、200公斤資收物，且還只是1樓部分，目前相關人員正在努力清除其他樓層的廢棄物，而獨居男則被帶到凱旋醫院安置。附近鄰居看到相關單位對獨居男住處「大掃除」，紛紛表示相當開心。