【旅奇傳媒/編輯部整理】茂管處積極整合溫泉業者及與在地社區協會合作，為將高雄山麓豐富的自然生態資源行銷出去，茂管處整合當地社區發展協會及寶來溫泉山莊業者於即日起至9月30日起每週六再次推出「寶來夜間生態導覽」活動，以期結合優質溫泉及在地生態資源，讓遊客除至寶來享受熱呼呼的泡湯外，亦能感受當地夜間生態之美。創造相得益彰的體驗效果。

▲藉由導覽人員的引導，可遇見各種蛙類、昆蟲。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

寶來溫泉區位於高雄六龜區的荖濃溪畔，擁有水色清澈的中性碳酸氫鈉泉，周邊除生產梅子、芒果、蓮霧及愛玉等多種類的農特產品，品質深受消費者肯定外，亦有多條林間步道供遊客走訪享受芬多精。

茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，於八八風災後，茂管處協助重建當地觀光硬體建設，每年推出「山城花語溫泉季」系列活動，亦輔導寶來地區溫泉業者進行合法化作業，現階段部分業者已取得溫泉標章的認證。

▲寶來夜間生態導覽活動中與美麗的蛇相遇。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處表示，本次活動預定辦理20場次，每場次20人為限，額滿為止，凡於寶來夜宿遊客可透過寶來社區發展協會報名體驗蘇羅婆59生態秘境、浦來溪頭社戰道等2條導覽路線，藉由導覽人員的引導，過程可能會遇見多種蛙類、昆蟲及螢光蕈等動植物，相當新奇有趣。

另外，南橫公路自八八風災封閉，已於今年5月正式通車，也歡迎遊客來一探南橫沿途之美，也別忘了路過寶來留宿一晚，來體驗越夜越美麗、越黑越精彩的生態遊程！

▲寶來夜間生態導覽活動。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

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