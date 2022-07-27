【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局今年7月至9月舉辦2022「台灣仲夏旅遊節」等系列活動，茂管處舉辦「遊高屏‧涼一夏｣呷涼ㄟ活動，推出多項專屬聯名產品與活動，捲動南臺灣夏季觀光熱潮，帶動周邊產業發展，型塑台灣夏日節慶活動新品牌，邀您「消暑上山」享吃愛玉-清涼呷冰。

自111年7月起至9月15日止，只要憑轄區指定付費景點票根向各售票單位兌換冰(飲)品劵，1人次1份(依票面為準)茂管處合作之付費據點包括有：涼山遊憩區、賽嘉樂園、台灣觀巴(霧台+茂林線)、台灣好行(508神山線-屏東客運轉運站售票口及185沿山可愛咖-屏東客運水門轉運站旅服中心) ，冰（飲）品數量有限兌完為止。

▲「遊高屏‧涼一夏｣呷涼ㄟ活動。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

為了更豐富今年的仲夏節活動，茂管處哈日前於瑪星‧駅前辦理一場快閃活動，讓民眾玩遊戲免費吃冰甜品，現場有「夏日推推樂｣及「夏日賓果盤｣等闖關遊戲，只要通過其中一個關卡，即可獲得夏日消暑冰甜品，包括脆梅愛玉、茶香冰淇淋、檸檬愛玉等多項冰甜品可供選擇，大人小孩玩得開心，吃得歡心，為仲夏午后留下甜美回憶。

更多「遊高屏‧涼一夏｣相關訊息，可至茂林國家風景區管理處官方網站查詢，或搜尋臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」。

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