首屆分科測驗今(27)日公布成績，大學考試入學分發委員會釋出今年度招生名額等資訊。由於今年報名考生人數低於分發入學招生名額，錄取率推估比去年的97.98％更高，恐創新高。

大學考試入學分發委員會今日起在考分會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準。

大學考試入學分發委員會表示，今年共有62校1900個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，增幅約8.3％。各招生管道回流名額總計1萬4435名，較去年增加2889人，大幅提高約25％。今年首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98％更高。

由於今年度錄取率恐創歷史新高，外界好奇是否會超越100％？考分會主任黃信復說明，在錄取機制方面，設計學生一定要到達最低錄取標準，另再加上每個學系都有選定的錄取標準，還有考生是非理想科系不填的，所以還是有各式各樣的落榜因素，讓錄取率不至於超過100％。

大學考試入學分發委員會提到，111學年度學科能力測驗考科首度納入採計科目，因此採計組合變化較大，共計有163種採計組合。

大學考試入學分發委員會指出，今日公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以報考該採計科目之考生成績累計，並提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計方式，考生可依需求參酌使用，以便評估自己成績於全國的百分比。

針對分科測驗今年度首度上路，成績計算方式變更為60級分制，大學考試入學分發委員會提到，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計22級分以上之考生方可參加登記，考分會建議考生將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

大學考試入學分發委員會提醒，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3：30，之後僅能使用ATM繳費至8月2日中午12：00止，考分會網站提供「繳費及登記進度查詢系統」讓考生查詢及下載繳費單使用。登記時間從7月30日上午9：00起至8月2日下午4：30止，逾期無法受理，請考生務必提早上網選填志願，本會預定於8月12日放榜。如登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755。