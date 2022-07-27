隔夜美股大跌，中概股亦表現疲弱，周三香港股市開低走低，目前恆生指數跌1.51%，報20590.9點。國企股跌1.65%，報7066.75點。

沃爾瑪發出獲利警訊，拖累零售與電商股重挫，隔夜美股道瓊指數跌0.71%，標普500指數跌1.15%，那斯達克指數跌1.87%，費城半導體指數跌1.63%，由中概股組成的金龍中國指數下挫1.42%。

目前恆生科技股下跌1.71%，成分股跌多漲少。商湯漲1.3%，漲幅最大，其次為比亞迪電子漲1.2%。萬國數據跌4.8%，表現最差，其次為明源雲跌4.4%，理想汽車跌4.3%。

阿里巴巴下跌3.8%，該電商巨頭過去一年遭軟銀減持逾3億股。

碧桂園目前跌14%，報3.20港元，跌破3.25元的配股價。該公司宣布將折價12.6%配股，為償還債務和營運資金籌措資金。碧桂園服務目前下挫18.6%。

其他中國地產與物管股亦受波及，龍湖跌4.4%，中海外跌逾2%，旭輝跌逾11%。