搶攻寵愛老爸商機，礁溪寒沐酒店8月1日至8月31日推出一系列餐飲優惠，官方線上平台自8月1日起發售線上快閃券，每人888元即可享有「MU TABLE平日週一至週四自助午餐搭配寒沐會館使用」優惠。MU BAR大廳酒吧推出「時尚紳士老爹」父親節蛋糕，原價980元、88折優惠價862元。川薈中餐廳以石斑魚入饌推出「小家庭分享餐」四人套餐每套4,200元+10％，以及適用十人份的「豪華桌菜」每桌15,800元+10％。

寒沐酒店MU TABLE「春夏豪禮周周抽」持續進行中，凡享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元即贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推，每週一抽出得獎幸運兒，八月份祭出知名五星級飯店住宿券與精美3C家電獎項，8月底更加碼抽出最大獎日本來回機票，邀請每位最強老爸一同來用餐試試手氣，享用美饌之餘再把好禮帶回家。

寒沐酒店「MU BAR」大廳酒吧於8月推出「時尚紳士老爹」父親節蛋糕，以法國米歇爾柯茲法努雅63％黑巧克力製成的苦甜海綿蛋糕，散發蜂蜜香氣、隱約交雜著花香與莓果風味，內餡採依思尼鮮奶油與法國進口新鮮櫻桃浸白蘭地，蓬鬆濕潤的海綿蛋糕帶著濃郁巧克力香氣，遇上夾層中的法國新鮮櫻桃浸泡白蘭地與依思尼鮮奶油，入口後飄散著層次豐富的酒香，整體口感清爽不甜膩。6吋蛋糕原價980元，8月祭出88折，每顆只要862元，提貨日前三天去電預訂。

川薈中餐廳由行政副主廚郭偉鈞展現深厚廚藝功夫，領軍專業廚藝團隊，於8月推出期間限定的美饌盛宴，包括「小家庭分享餐」四人套餐每套4,200元+10％，內含「雲朵上的川椒牛」、「溫泉筊白金袍沙」、「重慶古巷辣烤魚」、「櫛瓜野菌椒麻雞」、「老媽麻婆嫩豆腐」、「金針彩蔬深海魷」與「寒沐四季鮮甜果」，用餐再贈Marcel-Martin Prestige Languedoc紅酒乙瓶。另有，適用十人份的澎湃「豪華桌菜」每桌15,800元+10％，內含「香蔥桔醬黃皮雞」、「紹興酒香醉海蝦」、「藤椒彩椒美人腿」、「秘汁艷紅脆銀魚」、「櫻花金沙碧玉筍」等前菜五品，以及「白玉魚頭土樓燉菜」、「X.O 嫣紅虎蝦金沙卷」、「香草野箘櫛瓜戰斧豚」、「青苗軟殼螃蟹燻香米」、「豆酥福瓜蔥球蒸海石斑」、「翡翠環海雲霧精靈鳳眼山藥」、「蒜香淮山黑土松茸放山雞」、「柴灶炆火相思木燻豆腐花」與「甜蜜回憶溫柔情人四季冰果」，用餐再贈Les Vins de Vienne Rhone Les Cranilles紅酒兩瓶。適用於周一至周日午餐及晚餐時段。

【禁止酒駕。未成年禁飲酒】