民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，台大和中華大學都已進入審議程序。中華大學校董李妍慧表示，已於7月21日董事會召開時就請辭董事長職務，並在7月22日生效。中華大學27日表示，李妍慧董事長為維護校譽，消除外界對政治干預學術的誤解，決定辭去董事長暨董事職務，校方予以尊重與肯定。

中華大學27日表示，董事會將依規定儘速選出新任董事長，也重申學校在32年前由15位出資人創辦，董事維持一人一席，董事長輪流擔任，絕無外界所傳單一財團掌控董事會，也絕無董事會干涉校務事例。

中華大學在師生共同努力下，這兩年連續登入遠見公私立大學30強排行榜；華大近日並與名列世界百大的美國加州大學爾灣分校合作辦理學碩雙學位學程，提供學生最優質的國際交流機會。華大也是全台首間微軟前瞻育才全合作大學，是去年考取AI-900證照人數最多的大學，強化學生產學鏈結及就業競爭力。

關於2008年林智堅論文爭議事件，學校已組成獨立調查的審議委員會，將早日完成調查，對各界的關注給予交待，並還給學校平靜的學術環境。