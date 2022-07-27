台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員選情再添變數，國民黨從政長達33年的現任議員林汝洲，宣布交棒給二兒子林昊佑。林汝洲指出，因是否繼續參選第4屆市議員陷入長考，日前與兒子的一場深夜父子談話，讓兒子毅然決定接起服務鄉親的重任，也呼籲選民支持與栽培。

台中市議員第3選區應選5席，現任為國民黨3席、民進黨2席，原本選情單純，但隨著藍營現任的林汝洲、林孟令都未在初選時領表登記，引發外界關注，緊接著，前立委陳柏惟堂兄陳玄曄、刪Q總部領銜人楊文元接連宣布投入選戰，讓該區選情趨於複雜。

林汝洲是否披藍袍參選？或以無黨籍身分投入選戰？抑或是選擇交棒？近幾個月已在地方與台中政壇引發許多臆測，林汝洲說，他對此感到抱歉，但考慮自己28歲即從政，歷任鄉民代表、縣議員、鄉長及合併後的台中市議員，近幾年在服務鄉親過程中，接觸許多優秀年輕人，也興起交棒並轉換跑道的想法。

林汝洲說，日前因緣際會接下磺溪書院文教基金會的工作，希望投身公益領域，唯一放不下的就是如何對愛護他的鄉親交代，原本兒女接棒非他的目標，也積極向外尋覓接班人，但因家人、地方人士各有不同意見，使得接棒問題遲無進展。

林汝洲說，日前他坐在客廳思考，恰好與剛返家的兒子聊起自己的想法，數日後，兒子打電話給他，表示受到他護衛家鄉的心感動，決定延續他服務鄉親的重任，也讓交棒問題獲得解決，更盼鄉親給林昊佑機會服務鄉親。