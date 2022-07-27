健保署今公布最新醫療院所財務報告，2020年雖遭逢新冠肺炎疫情，但各醫院的醫務收支都有成長趨勢，其中醫學中心成長52.9％、區域醫院3.7％、地區醫院則成長6％。醫療改革基金會指出，疫情期間，各醫院服務量降載，財務大受影響，不過2020年醫務收入總結餘成長率卻達到前所未有的新高，與觀念上具有很大的落差，健保署有義務說明清楚，而不只是公開數據。

根據健保署公布資訊，2019年醫學中心醫務收支金額為53.15億、區域醫院79.32億、地區醫院40.28億、基層診所則是1.07億，而2020年則分別成長至81.22億、82.28億、42.7億、1.23億，成長幅度為52.9％、3.7％、6％及15％。

醫改會執行長林雅惠表示，新冠肺炎疫情期間，醫療院所因服務降載，撐得很辛苦，財務也大受影響，不過財報資料卻顯示，醫務收支的成長達到前所未有的新高，與外界的認知差很大，健保署有義務說明落差是怎麼來的。

林雅惠表示，這幾年受疫情影響，健保署推動「齊頭式補助」，比照醫療院所過去同期的8、9成給付，但到底有沒有補對人？這當中的合理性、公平性都需要進一步審視，不該只有公開財報數據。健保資源的分配是否均衡、合理，才是財報揭露的目的。

另一方面，林雅惠也表示，過去財報資料都是在每年的3月公布，今年健保署擔心影響防疫，直到6月健保會要求，才在今日公開，醫改會也表達嚴正譴責。