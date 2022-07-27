豐原果菜批發市場今天啟用電子拍賣系統，代表批發市場進入電子拍賣的新時代。(陳世宗攝)

台中市豐原果菜批發市場27日舉行電子拍賣啟用典禮。豐原農產品股份有限公司總經理陳模宗說，運用科技讓拍賣業務更加順暢、效率更好，對在地服務一甲子的果菜市場而言，今天是承先啟後重大里程碑；農業局副局長蔡勇勝強調，批發市場啟用電子拍賣系統，使交易平台更完善諦造三贏。

陳模宗指出，豐原果菜批發市場自1959年成立，2013年底遷場營運至今，已成為台中市第二大果菜批發市場，承銷人共196位；每年蔬果交易量約5萬餘公噸，大宗交易蔬果包含甘藍、蘿蔔、包心白菜、椰子、棗子及釋迦等，是中部海線地區及在地市民重要的果菜交易據點。

陳模宗說，過去豐原果菜市場仰仗優秀拍賣員們完成無數筆的蔬果交易，讓農民及市民能用合理的價格買賣農產品。目前科技逐漸進步，透過先進的電子設備輔助，可以減輕拍賣員的辛勞，也讓交易的過程更透明，保證產銷雙方都可以在公平、公正、公開的狀況下安心交易。

豐原農產品股份有限公司董事長蔡總傳表示，電子拍賣的交易資料將更加即時，供應人可以提前知道市況，更精確評估短期內的貨源分配，承銷人也可據以作為進貨的參考，讓供需更加平衡穩定一舉數得。

蔡勇勝強調，為輔導豐原果菜批發市場引入電子拍賣，經農業局積極爭取農糧署經費補助共投入307萬餘元，由農糧署、豐原農產品股份有限公司共同努力，完成電子拍賣設備及系統的設置，於今天正式啟用，代表豐原果菜批發市場將進入電子拍賣的新時代。