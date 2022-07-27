自今年初以來，「新冠疫苗過剩」問題就已經引起大陸行業廣泛討論。康泰生物日前發佈上半年業績預告時，更表示公司預計上半年歸母淨利潤將年減超過60％，關鍵原因來自於新冠疫苗銷量的快速下滑。業內人士認為，無論國內還是國外，基礎免疫接種的市場空間基本已經飽和了。

據新浪財經引述業內人士指出，當行業需求已疲軟，疫苗生產企業存在兩大難題。第一是未形成相關產能的研發可能「打水漂」。根據公開資訊不完全統計，大陸目前包含如三葉草生物、神州細胞、麗珠集團、艾美疫苗、沃森生物等企業的疫苗也都還處於研發階段。

另一方面是在產能過剩之下，相關資產變為「負資產」，坦言疫苗存在審批週期等問題，企業也很難轉為生產其他已成熟疫苗，因此恐將出現資產減值風險。

另從全球醫藥巨頭預期來看，也開始下調收入預期，被解讀為疫苗需求的放緩訊號。透過公開資料顯示，輝瑞今年2月對2022年疫苗銷售額預期為320億美金，而去年該業務為368億美金；阿斯利康新冠疫苗Vaxzevria的銷售額去年達到約40億美元後，也預計今年將下滑。